Schira: “In arrivo il rinnovo del contratto per un difensore della Fiorentina”

Come riportato dal giornalista Niccolò Schira sul suo profilo Twitter, dopo l’annuncio del rinnovo del contratto da parte del direttore sportivo Daniele Pradè, sarebbe in arrivo anche il rinnovo di Martin Cáceres. Il difensore uruguaiano aveva firmato la scorsa estate un contratto di un anno con opzione per il secondo.

