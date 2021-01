Schira: “Papu Gomez un’idea che stuzzica la Fiorentina. Se non dovesse andare in una big, Firenze lo intrigherebbe”

Il giornalista Nicolò Schira è intervenuto a Lady Radio per parlare delle ultime novità del calciomercato della Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Papu Gomez (LEGGI QUI)? E’ un idea che stuzzica, Commisso e Barone amano i giocatori dal pedigree importante. E’ destinato ad andare via, anche se Percassi lo valuta dieci milioni di euro. La prima scelta sarebbe di andare in una big, ad oggi l’Inter è in vantaggio sulla concorrenza. La Fiorentina è vigile e ci sta provando, pur non essendo in prima fila, anche perché i viola possono investire sul mercato a differenza dei nerazzurri. Se non dovesse andare in una big, Firenze sarebbe una delle destinazioni che maggiormente lo intriga. Qualcosa si sta muovendo, vale la pena tenere l’attenzione su questa situazione.

Gomez, ma non solo. Parla così Schira: “La Fiorentina è interessata ad un vice Vlahovic, ma la Lazio da quel che so non vuole far partire Caicedo. Serve anche un laterale destro, visto che Lirola potrebbe andarsene e Venuti non convince del tutto: qualora lo spagnola se ne dovesse andare, Pradè potrebbe andare su Malcuit o Conti“.