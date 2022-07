Schuurs entra nel mirino anche del Torino che ha i soldi di Bremer da mettere sul piatto

Non solo la Fiorentina e il Bologna, c’è anche il Torino tra i club interessati a Perr Schuurs, centrale classe ’99 dell’Ajax che la società viola prenderebbe in considerazione solo in caso di addio di Milenkovic. Secondo Tuttosport la Fiorentina sarebbe comunque in vantaggio per lui ma i granata hanno già i soldi di Bremer da poter reinvestire e soprattutto un’esigenza più stringente. In ottica viola qualunque nome per la difesa resta monitorato ma inevitabilmente senza affondi, in attesa di capire cosa accadrà con il serbo.