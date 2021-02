“Sciocco ostacolare Commisso sullo stadio. Se decidesse di andarsene o costruirlo fuori Firenze, cosa se ne farebbe il Comune del Franchi? Un centro per pusher?”

Il giornalista e scrittore, Filippo Grassia, intervenuto su Lady Radio, ha espresso il proprio pensiero sulla questione stadio della Fiorentina, dichiarando: “Credo che sarebbe sciocco per questioni populistiche e nostalgiche se Commisso fosse ostacolato nella costruzione del nuovo stadio. Questa è un’opportunità che nessuno può lasciarsi sfuggire in questo momento, anche perché ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro. Se poi il numero uno viola si stancasse di restare a Firenze o decidesse di fare lo stadio da un’altra parte, rispetto al capoluogo, che cosa se ne farebbe il comune di questo Franchi? Un centro per pusher?”.

