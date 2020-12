Sconcerti: “Auguro a Commisso di trovare un progetto chiaro per la squadra, come sta facendo per lo stadio”

A TMW Radio ha parlato il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti, intervenendo anche sull’operato di Commisso fino ad ora. Queste le sue parole: “Auguro a Commisso di trovare un progetto chiaro per la squadra, qualcosa di preciso, come sta facendo con lo stadio e non costruendo la squadra senza prospettive anno per anno. Il presidente può preparare la Fiorentina ad essere una grande squadra quando le altre big tireranno il fiato”.

