Sconcerti: “Forse è il gioco di Italiano che mette in difficoltà gli attaccanti. Avrei preso Belotti, una certezza a basso costo”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Per quel che ho visto nelle amichevoli, i viola mi sembrano ancora indietro. C’è qualche problema di condizione, d’altronde qualcuno ha giocato poco, ma anche di gioco. La difficoltà nel segnare è oggettiva e rimane dall’anno scorso, ma al momento è importante soprattutto mettere energie nelle gambe. Onestamente io avrei preso Belotti, cioè un giocatore sicuro e a poco prezzo. A parte questo comunque credo che la Fiorentina abbia fatto un ottimo mercato”.

E poi ha aggiunto: “Forse il problema è il gioco, perché mi sembra che metta in difficoltà gli attaccanti. Lasciamo stare Vlahovic, lui è uno che segna a prescindere, ma Cabral e Jovic guarda caso riscontrano gli stessi problemi. Mi sembra un po’ la situazione di Lukaku al Chelsea. Detto questo non credo proprio che Italiano sia un bluff, ovunque è andato ha fatto bene. Ciò non significa che non debba migliorare”.