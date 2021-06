Sconcerti: “Gattuso e Mendes non hanno preso bene il fatto che la Fiorentina volesse sondare altri nomi oltre ai loro prescelti”

A TMW Radio ha parlato l’ex dirigente della Fiorentina Mario Sconcerti, intervenendo sulla questione dell’addio di Gattuso alla società viola. Queste le sue parole: “Sono dispiaciuto perché vedevo in Gattuso una garanzia. Commisso si sente preso in giro non dall’allenatore ma dal suo procuratore. Credo che non abbiano preso bene il fatto che la Fiorentina, oltre ai prescelti da Mendes, volesse sondare altri profili. Quando lui arriva in una squadra pretende che vengano comprati solo i suoi assistiti. Credo che Firenze stia dalla parte di chi è generoso, non da chi ha cambiato due squadre in un mese”.