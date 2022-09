Sconcerti: “Italiano ha una sola visione di calcio. Gioca come il Barcellona di Guardiola senza avere i giocatori che lui aveva a disposizione”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, su Calciomercato.com, ha espresso il suo commento sulla formazione viola che in molti vedono come una di quelle che hanno maggiormente deluso in questo inizio di stagione.

“La squadra è buona, può arrivare tra il sesto e nono posto – ha detto Sconcerti – Italiano va benissimo ma ha solo una visione del calcio, sia che giochi col Monza che con la Juve. Sempre il 70% del possesso palla, ma tira due volte in porta. Gioca come il Barcellona di Guardiola, ma senza avere Messi, Xavi, Iniesta eccetera”.