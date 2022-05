Sconcerti: “La contemporaneità per le squadre in lotta per l’Europa sarebbe spettacolare oltre che giusta. Nel caso di Torino-Roma…”

Dopo la conferma che Torino-Roma sarà giocata venerdì 20 maggio per permettere ai giallorossi di preparare al meglio la finale di Conference League il giornalista Mario Sconcerti dice la sua a TMW a proposito della mancata contemporaneità delle partite con le altre squadre in lotta per l’Europa League come la Fiorentina: “Sono sempre stato favorevole. In questo momento tutto quello che si può fare va fatto. Sono d’accordo con le società. Sarebbe anche molto più spettacolare, oltre che giusto. Non si capisce perché ancora si dovrebbe fare spezzatino nelle ultime due. Giusto anche anticipare Torino-Roma, dove può essere aiutata è giusto farlo”.

Poi aggiunge: “Si fa per esigenze televisive. La simultaneità è un gran colpo di spettacolo. Si perderà qualche spettatore così, ma sarebbe più bello”.