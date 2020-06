Sconcerti: “La Fiorentina è poca cosa. Continuiamo a parlare di stadio, ma si dovrebbe prima cominciare a fare una buona squadra”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, intervenuto su TMW Radio, non ha risparmiato critiche alla squadra per quanto fatto vedere contro il Brescia: “Sinceramente non mi aspettavo niente di diverso, anche se ci speravo. Il calcio non lo inventi oggi, se guardi i risultati, la Fiorentina è indietro con quasi tutte le squadre che gli stanno dietro: ha perso in casa col Lecce, ha fatto un punto col Genoa, due punti in due partite col Brescia. Se parliamo di realtà tecniche, la Fiorentina è poca cosa. Continuiamo a parlare di stadio, ma credo che si dovrebbe prima di tutto cominciare a fare una buona squadra”.

