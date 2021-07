Sconcerti: “La Fiorentina ha fatto un piccolo atto di prepotenza prendendo Italiano, le polemiche dello Spezia vanno accettate”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Non ho mai avuto dubbi che Commisso avesse ragione sulla questione Gattuso–Mendes, anzi sono rimasto sorpreso che abbia avuto la forza di allontanarli. Gonzalez e Oliveira? Il ragionamento del presidente su di loro funziona, però sono due giocatori diversi per cui non possono essere l’uno l’alternativa dell’altro. La Fiorentina comunque un centrocampista lo deve prendere, Sensi sarebbe perfetto ma fisicamente costituirebbe un rischio”.

E poi ha aggiunto: “Antognoni? Io non l’ho mai offeso, al contrario sono stato io offeso da lui. Comunque a parte questo, semplicemente abbiamo due opinioni diversi: lui crede che una bandiera debba essere pagata, io che debba essere onorata. Polemica Spezia–Italiano? La Fiorentina non può pretendere di fare un piccolo atto di prepotenza e passarla completamente liscia. Si è andati a prendere un allenatore sotto contratto, speculando sul suo bisogno di fare un salto di qualità, per cui le polemiche vanno accettate e basta”.