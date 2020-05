Sconcerti: “La Fiorentina non ha bisogno di uno migliore di Iachini, ma di uno diverso”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina, Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio parlando del futuro di Beppe Iachini: “Iachini è stato l’uomo giusto per interrompere l’esperienza Montella e dare una svolta. Per il futuro, la Fiorentina non ha bisogno di uno migliore, ma di uno diverso da Iachini”

Sconcerti immagina un futuro viola senza il tecnico marchigiano che, prima dello stop, aveva riportato una identità alla Fiorentina.