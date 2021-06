Sconcerti: “La squadra deve essere fatta dalla società, non dall’allenatore. Antognoni? La Fiorentina non può pagarlo solo perché è una bandiera”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Sento dire che Antognoni deve rimanere in Fiorentina perché è una bandiera, ma lo trovo assurdo. La società dovrebbe pagarlo solo perché è una bandiera? Se i fiorentini la pensano così, che paghino loro una tassa su Antognoni. Se una persona ha fatto la storia di un club da giocatore non per forza poi deve entrarci dentro da dirigente, vedi Totti e Del Piero. Una cosa che mi piacerebbe comunque è che Antognoni prendesse in mano la situazione e facesse una conferenza stampa per spiegare a tutti cosa sta succedendo. Deve essere lui a parlare per sé stesso, non gli altri”.

E poi ha aggiunto: “Le squadre non le deve fare l’allenatore, ma la società. Questo perché un tecnico, se fa male, può essere esonerato e non si può correre il rischio di consegnare dei giocatori comprati per lui a un successore. Italiano con lo Spezia ha usato 35 giocatori, di certi non scelti tutti da lui personalmente. Sarri e Allegri, tanto per dire due nomi, non hanno mai fatto una squadra eppure hanno ottenuto grandi risultati”.