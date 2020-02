Sconcerti: “Non abbiamo armi per far male al Milan, Cutrone non è il centravanti ideale per questa squadra e Iachini non sarà l’allenatore il prossimo anno”

L’ex dirigente della Fiorentina e opinionista, Mario Sconcerti, ha parlato a Radio Bruno nel filo diretto, ecco le sue parole: “Milan? Speriamo che ci attacchino così da ripartire in contropiede perchè non abbiamo grandi armi per fargli male, abbiamo dei buoni giocatori ma come altre squadre li hanno. I rossoneri hanno molte più qualità dei viola. La Fiorentina non viene da una crisi, viene da dei limiti e non è una grande squadra. Dragowski? Fa ancora troppi errori, deve sempre crescere ma è un buon portiere. Iachini? Non credo sarà il futuro allenatore della Fiorentina, credo che lui lo sappia e si sia fatto giustamente pubblicità aiutando la squadra. Ribery? Vediamo in che condizioni torna, l’età la vediamo lì, vedremo che scelte verranno fatte. Cutrone? Centravanti per una squadra che attacca, non per chi va in contropiede. Ora come ora siamo più adatti a giocare con Vlahovic.