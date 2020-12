Sconcerti: “Questa Fiorentina non è da combattimento e non può vivere solo di palleggio. Commisso deve imparare a comunicare”

In un’intervista concessa al Brivido Sportivo, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così della situazione della Fiorentina: “La squadra non è un gran che, questo dobbiamo dirlo. Il problema è che non è da combattimento ma al contempo, non può vivere solamente palleggiando. Mancano elementi sia in un senso che in un altro. Detto ciò, anche se non è un gruppo da cui possiamo aspettarci chissà cosa, la Fiorentina sta andando troppo male per essere vera. Questa squadra può stare a metà classifica, se è nei bassifondi significa che c’è qualcosa che non va. La Fiorentina di fatto non ha un reparto offensivo. Commisso? Deve imparare a comunicare. Parlare meno, di pochi argomenti e uno alla volta. Non può cadere nell’errore di essere frainteso o strumentalizzato”.

