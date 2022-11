Sconcerti: “Se Jovic esplode è naturale che vada via. Non sono le società a vendere, sono i giocatori a chiedere la cessione e non c’è modo di fermarli”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno Toscana di vari temi legati alla Fiorentina: “In Primavera ci sono dei giovani interessanti, ma affidarsi in pianta stabile a loro significherebbe che si tratta di una stagione fine a sé stessa. Bianco sembra già un giocatore vero, non so però se è pronto e poi al posto di chi lo si farebbe giocare? Prossimi impegni? Intanto farei punti con Sampdoria e Salernitana, che ne abbiamo tanto bisogno, poi potremo pensare al Milan. Mercato in attacco? Bisogna capire cosa fanno Jovic e Cabral, adesso è troppo presto per capirlo”.

E poi ha aggiunto: “Gollini? Quando ha giocato ha sbagliato tanto, impelagandosi nel tentativo di farsi vedere. Terracciano invece, pur senza avere grande stile, si sta dimostrando un portiere solido e utile alla squadra. Conference? Il messaggio che sia una competizione facile è pericoloso, dall’Europa League ad esempio sono scese squadre importanti. Dichiarazioni di Jovic? Credo che si debba essere realisti, e quindi ammettere che se il serbo esplodesse allora è chiaro che la Fiorentina lo venderebbe. A Firenze non si è ancora capito una cosa fondamentale: non sono le società che vendono, ma sono i giocatori che vogliono andare via e non c’è modo di fermarli”.