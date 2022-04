Sconcerti: “Se la Fiorentina gira, i gol arrivano anche senza Vlahovic. Igor? Ennesimo giocatore migliorato grazie a Italiano”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della partita di ieri tra Napoli e Fiorentina: “Tolti i primi dieci minuti ho visto un Napoli vuoto, ma anche una grande Fiorentina. I viola hanno fatto la loro partita, pur non andando bene a centrocampo ma trovando una prestazione strepitosa degli attaccanti. La squadra di Italiano è spesso più cattiva degli avversari, ieri ha capito i punti deboli del Napoli e li ha sfruttati perfettamente”.

E poi ha aggiunto: “Se la media punti è migliore vuol dire che Vlahovic è stato sostituito bene. I gol sono stati distribuiti tra Piatek, Cabral e Gonzalez, l’argentino in particolare ora ha preso continuità. Nel momento in cui la squadra gira, arrivano anche i gol e così a Vlahovic non ci si pensa più. Igor? Su Osimhen avrei messo Milenkovic, ma è anche vero che Igor sta facendo molto bene. Non è velocissimo, ma rimedia con potenza fisica e mestiere. Come tanti altri anche Igor è cresciuto molto con Italiano, nonostante qualche dubbio che all’inizio nutrivo su questo allenatore”.