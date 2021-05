“Se Commisso è contento dei suoi dirigenti, allora deve confermarli nonostante i risultati. Gattuso? Non ha niente in meno di Guardiola e Klopp”

L’ex giocatore della Fiorentina Vittorio Tosto ha parlato a Radio Bruno Toscana: “E’ complicato dire cosa non ha funzionato nella stagione della Fiorentina. Semplicemente potremmo dire che sono mancati i risultati quando tutti invece se li aspettavano. Commisso? Se è contento dell’operato dei suoi dipendenti allora dovrebbe confermarli, in caso contrario occorre cambiare programma. Tutto dipende dal presidente e dalle sue sensazioni, indipendentemente dai risultati”.

E poi su Gattuso ha aggiunto: “Sta diventando un top allenatore, da cinque anni è in continua crescita sia sul piano personale che su quello dei risultati. Se la Fiorentina riuscisse davvero a prenderlo farebbe un grandissimo colpo, anche se non è facile perché un tecnico molto ambito. Secondo me non è secondo a nessuno, lo paragono tranquillamente a Guardiola, Klopp, Zidane e altri big. Questo perché riesce perfettamente a trasmettere ai giocatori la sua mentalità e determinazione”.