“Se fossi nella Fiorentina, non prenderei Borja Mayoral per due motivi. Chi lo paragonava a Dzeko merita di essere ricoverato”

La firma de Il Messaggero, Ugo Trani, ha parlato di Borja Mayoral, nel mirino della Fiorentina, a Lady Radio.

Ecco le sue dichiarazioni: “Se fossi nella Fiorentina non l’attaccante della Roma per due motivi. Mi hanno sempre parlato bene di lui, è un professionista serio e non ha avuto infortuni gravi. Detto questo, non ho ancora capito se è una prima o una seconda punta: nella Fiorentina può fare solo il centravanti e per me non lo è. Lui giocherebbe meglio con un’altra punta come Vlahovic, ma Italiano dovrebbe cambiare modulo e non penso che succeda perché la sua forma è il modulo. Il secondo motivo, per me fondamentale, è che i gol segnati sono arrivati in partite già chiuse. A Roma lo paragonavano a Dzeko, ma chi ha detto questo per me merita di essere ricoverato”.