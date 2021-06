“Se la Fiorentina chiudesse con Italiano sarebbe una cosa bellissima e anche la società sarebbe contenta. E’ l’allenatore giusto per i viola”

Il direttore sportivo Rino Foschi, che ha conosciuto Italiano quando era calciatore, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Italiano l’ho preso da “piccolo”, portandolo dal Trapani al Verona. Un ragazzo eccezionale, il futuro del calcio può essere suo. Ha smesso di giocare ed è partito dal basso, ha fatto bene dovunque sia andato: ha la cultura del lavoro e le idee giuste. È un allenatore che farebbe al caso della Fiorentina“.

E poi ha aggiunto: “Con Gattuso non ho capito bene cosa sia successo, è una situazione molto complicata. Quest’anno fortunatamente c’è ancora tempo prima dell’inizio della stagione per rimediare. Nel mercato la Fiorentina si sta muovendo con varie idee e qualche indicazione arriva: se si chiudesse con Italiano sarebbe una cosa bellissima, la migliore. E vi assicuro che anche la Fiorentina sarebbe molto contenta. La società sa già quali sono le mosse, il non avere un allenatore non è per forza un problema. Certo, questa situazione non può durare molto”.