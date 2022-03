Sella: “Italiano mi piace moltissimo, ma il suo gioco offensivo ha un rovescio della medaglia. Su Cabral e Piatek…”

L’ex attaccante della Fiorentina Ezio Sella, intervenuto a Lady Radio, si è soffermato sui temi del momento in casa viola.

“A me Italiano piace moltissimo, lo seguivo già allo Spezia e merita la carriera che sta facendo. Ha idee importanti, fa giocare bene le proprie squadre e dà loro un’identità, ma soprattutto riesce a far crescere individualmente i giocatori. C’è un rovescio della medaglia: se hai un calcio propositivo e offensivo, qualcosa per forza tralasci nella fase difensiva”.

Sella si sofferma poi sull’attacco della Fiorentina: “Cabral mi sembra un giocatore che ha delle qualità soprattutto in area di rigore, ma essendo alla prima esperienza in Italia dobbiamo dargli un po’ di tempo. Piatek? Anche lui è un finalizzatore, è vero che partecipa poco al gioco ma andate a chiederlo a Inzaghi. Oltretutto, qualche accenno di miglioramento nella fase di possesso l’ha dato”.

Chiosa finale da parte di Sella: “I pochi gol degli esterni d’attacco? Le qualità ci sono e per questo qualcosa di meglio può essere fatto. Attaccano poco lo spazio, è importante entrare in area sui cross e devono imparare a farlo. Corsa all’Europa? La Fiorentina ha tutto per potersela giocare fino alla fine con le due romane”.