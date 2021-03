Sella: “Le dichiarazioni di Pradè? Credo che le abbia fatte consapevole della sua posizione “in pericolo”. Vlahovic deve migliorare sotto l’aspetto mentale”

Il doppio ex di Fiorentina e Roma Ezio Sella a Lady Radio ha parlato del match in programma domani sera alle ore 20:45: “Sarà una partita delicata sia per la Fiorentina che per la Roma. Prandelli? Le scelte gli allenatori le fanno in base a quelle che sono le caratteristiche dell’avversario e in base a ciò che vedono in settimana. Con Ribery la Fiorentina può innalzare il tasso della qualità all’interno della rosa. Vlahovic? Secondo me ha delle grandi qualità, può diventare un grande attaccante. Ha grandi margini di miglioramento; questa indolenza che può avere all’interno del match è dovuta anche un po’ alla giovane età. Lui adesso deve crescere sotto l’aspetto mentale. Le dichiarazioni di Pradè? Credo che le abbia fatte consapevole della sua posizione “in pericolo”.