Selyuk: “In termini di rapporto qualità-prezzo, Kokorin è un pessimo giocatore. La Fiorentina vorrebbe rescindere con lui ma sarà difficile separarsi”

L’ex procuratore di Aleksandr Kokorin, Dmitry Selyuk, ha parlato dell’attaccante che continua a non trovare spazio nella Fiorentina: “In termini di rapporto qualità-prezzo è un pessimo giocatore. Non ha mostrato nulla né nello Spartak, né nella Fiorentina. Il Sochi ha bisogno di uno come lui e potrebbe aiutarlo a tornare ad essere un calciatore”.

E ancora: “La dirigenza della Fiorentina vorrebbe rescindere con lui, ma esiste un contratto e sarà difficile separarsene. Kokorin è un ragazzo d’oro…ma è un amante del tempo libero”.