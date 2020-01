Semplicemente il profilo perfetto

Il nome del centrocampista del Sassuolo, Alfred Duncan, sta rimbalzando in ottica Fiorentina in questi primi giorni di mercato. Il nazionale ghanese, ormai da quasi cinque anni in neroverde, è stato allenato da Beppe Iachini durante l’esperienza in Emilia-Romagna nella stagione 2017/2018 ed avrebbe tutte le carte in regola per vestire la maglia viola.

Innanzitutto è il centrocampista completo che manca a questa squadra perché è un grande recuperatore di palloni, sa interdire ma ha anche le qualità per essere importante a livello offensivo (gli otto gol e i diciassette assist dal 2015 lo dimostrano chiaramente) con inserimenti e tiri dalla distanza. In più, come detto sopra, il nuovo allenatore viola lo conosce bene e ha proprio fatto il suo nome per rinforzare il reparto centrale del campo. Infine, se a tutto questo aggiungiamo l’età (ventisette anni da compiere) e l’essere ormai esperto del campionato italiano, il profilo del nativo di Accra non può che essere perfetto.

L’unico ostacolo è il prezzo del cartellino, consapevoli che il Sassuolo è una bottega cara, anche se, visto le famose parole di Commisso che “i soldi non sono un problema”, è arrivato il momento di misurare la febbre a questa Fiorentina.

Non resta che aspettare l’evolversi della situazione, il mercato inizia ad infiammarsi e ci sono due cose necessarie in questo momento: punti e rinforzi. Duncan sarebbe un tassello importante per iniziare a comporre il puzzle di un mese di gennaio assolutamente fondamentale.