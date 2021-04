Semplici: “Il nostro destino dipende da noi stessi. Dispiace non avere Sottil”

L’allenatore del Cagliari Leonardo Semplici, a 24 ore dalla sfida contro la Roma, ha partecipato alla consueta conferenza della vigilia. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com: “L’assenza di Nainggolan è importante, mi auguro che chi lo sostituirà lo farà in maniera egregia. Credo che abbiamo sempre dimostrato di voler fare la partita, con poco da perdere e tanto da guadagnare. Non dobbiamo guardare il nome dell’avversario, ma come andremo noi in campo. Se credo di poter approfittare della possibile sottovalutazione del match da parte della Roma? Magari, ma non penso che sia così. Tengono sia alla coppa che al campionato, hanno una rosa ampia e ricca di elementi forti. Forse gli episodi stanno girando a nostro favore perché andiamo più cattivi, con la testa e la pazienza giusta: con prestazioni così si riesce a fare bene anche a livello di punti. Dopo due vittorie di carattere serve vincere contro le grandi? Questo la dice lunga sulle problematiche che ha avuto la squadra, ma spero che le ultime due vittorie di sacrificio ci aiutino a livello di grinta e approccio contro la Roma, senza dimenticare la nostra qualità: dobbiamo tirare fuori il meglio di noi stessi. Anche perché l’obiettivo è vicino ma non è ancora raggiunto. Può essere un vantaggio giocare dopo tutte le altre avversarie per la corsa salvezza, Torino escluso? Non lo so, onestamente: noi dobbiamo pensare sempre a noi stessi e mettere timore agli altri. Tutto dipende da quello che facciamo noi. C’è una data di rientro per Sottil? No, e ci dispiace perché sarebbe un giocatore molto utile in questa fase”.