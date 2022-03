Senè continua a segnare e a trascinare la Fiorentina U18. Che perla sfiorata contro il Verona VIDEO

Nelle settimane scorse abbiamo intervistato Fallou Senè (LEGGI QUI), senegalese classe 2004 in forza alla Fiorentina Under 18. In stagione l’attaccante ha già segnato diciannove gol in venti partite e nell’ultima uscita contro l’Hellas Verona ha timbrato una doppietta e ha sfiorato un’altra perla di livello assoluto. La gara è terminata 3-0 e la terza rete è stata firmata da Adrain Danes. In classifica la Fiorentina è al quarto posto in piena zona playoff a 35 punti.

Ecco il video del tentativo di Senè, destinato nella prossima stagione al salto nella Primavera viola: