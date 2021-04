Şenol Can: “Non abbiamo tecnici turchi in Europa, solo Terim anni fa allenò Milan e Fiorentina”

Nei giorni scorsi dalla Turchia hanno rilanciato la suggestione (nulla di più) di un ritorno di Fatih Terim alla Fiorentina, a distanza di 20 anni. L’Imperatore resta comunque un simbolo e un modello di ispirazione per la scuola di allenatori turchi, il tecnico del Kasimpasa Şenol Can ha fatto riferimento proprio a lui, sottolineando però un problema: “Non abbiamo un allenatore in Europa ma credo che in questa generazione di allenatori ci sarà qualcuno che gestirà un club all’estero. Anni fa, Fatih Terim ha allenato Milan e Fiorentina. Gli allenatori ora devono aprirsi all’Europa e lavorare in club molto importanti”.