Sensi e una proposta dalla Fiorentina…gentilmente respinta

Sensi, legato all’Inter da un contratto in scadenza nel 2024 da 2 milioni di euro netti a stagione, come riportato anche dalla nostra redazione, vuole restare all’Inter, non ha nessuna intenzione di prendere in considerazione altre opzioni. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la proposta della Fiorentina, che ha bussato alla sua porta nelle ultime settimane, è stata gentilmente respinta, per il centrocampista esploso con la maglia del Cesena quella nerazzurra è la giusta dimensione. Per sognare in grande.