Sentite Allegri: “Di Maria e Paredes non si sono tirati indietro. Con un Mondiale vicino è normale lasciare indietro qualcosa, non succede solo a loro”

Continua a far discutere il Mondiale in Qatar, soprattutto per le prestazioni di singoli che sembrano dare meno in questo periodo per preservarsi in vista della Coppa del Mondo. Se a Firenze nell’occhio del ciclone c’è Nico Gonzalez, a Torino, sponda bianconera, ultimamente le critiche erano arrivati per gli argentini Di Maria e Paredes. Di questo ha parlato Max Allegri, al termine di Verona-Juventus:

“Di Maria e Paredes non si sono tirati indietro. C’è un Mondiale alle porte ed è normale che inconsciamente lascino indietro qualcosa. Non succede solo a loro, ma all’intera Serie A. Comunque il loro ingresso è stato positivo sul piano tecnico”.