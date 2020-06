Sentite Chiellini: “Togliete la quarantena in caso di nuovo positivo. La malattia adesso ha un’evoluzione incoraggiante”

Il difensore della Juventus ed ex Fiorentina Giorgio Chiellini al Corriere dello Sport è tornato a parlare del protocollo sanitario per la ripresa della serie A: “La speranza adesso è che venga tolta la quarantena in caso di nuovo positivo, le cose sono cambiate radicalmente. Un positivo può saltar fuori vista la quantità di persone che ci girano intorno ma la malattia ha un’evoluzione incoraggiante, dobbiamo proseguire. La speranza è che ci facciano finire la stagione”.

