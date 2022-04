Sentite Di Gennaro: “Le ambizioni di Italiano sono più veloci di quelle della Fiorentina”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi noto opinionista, a TMW Radio ha parlato del club viola soffermandosi in particolare su Vincenzo Italiano.

“Le ambizioni del tecnico sono più veloci di quelle della Fiorentina e ritengo sia giusto così. Ha dato idee e identità, potrebbero arrivare in Europa e farlo con merito. Il progetto della Fiorentina in teoria è importante, per quanto comunque le ambizioni di Italiano saranno comprensibilmente alte”.

Continua così Di Gennaro: “Italiano è giovane e vuole bruciare le tappe, la società deve pensare bene di studiare un programma assieme al suo allenatore, facendolo partecipare in maniera netta. Lì è il punto, altrimenti nascono incomprensioni. Ci vogliono scelte condivise: per fare il 4-3-3 di Italiano ci vogliono esterni forti, in più credo speri in un centravanti se non del livello di Vlahovic, quasi. Non me ne vogliano Cabral e Piatek…”.