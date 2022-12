Sentite Dionisi: “Berardi è più determinante con il Sassuolo di quanto lo è stato Mbappé con la Francia”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a L’Ultimo Uomo – Il podcast dell’ex obiettivo della Fiorentina Domenico Berardi, con un paragone di lusso con la stella francese Mbappé. Queste le sue parole:

“Domenico ci è mancato tanto. Quanto potrebbe mancare Mbappé alla Francia? Secondo voi la Francia otterrebbe gli stessi risultati senza Mbappé? Di gioco sì ma parliamo di un gioco a basso punteggio dove chi determina sono quasi sempre gli stessi giocatori, non volevo fare il paragone Mbappé-Berardi ma per certi aspetti è stato più determinante Berardi nel Sassuolo in questi 9-10 anni di Serie A con il Sassuolo che Mbappé con la Francia perché lì ha anche altri campioni. La presenza di Berardi alza il livello di tutti, poi per certi aspetti alcuni giocatori si responsabilizzano senza la sua presenze e questo te lo ritrovi. Berardi sposta tanto, lo fa anche in allenamento”