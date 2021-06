Sentite Galeone: “Ho un debole per gli slavi, Vlahovic è il mio preferito. E’ già pronto per la Juventus”

Tra i tanti nomi accostati all’attacco della Juventus c’è anche quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina, autore di ventuno gol in stagione, è finito sul taccuino di diverse squadre. I bianconeri lo vorrebbero in caso di addio di Cristiano Ronaldo, ma il club di Commisso sta trattando il rinnovo e non è disposto a cederlo, men che meno ai bianconeri un anno dopo la cessione di Chiesa (LEGGI QUI).

Di Vlahovic ne ha parlato a Tuttosport Giovanni Galeone, ex allenatore e grande amico di Massimiliano Allegri: “Io ho un debole per gli slavi: il mio preferito è Vlahovic, per me potrebbe fare il centravanti anche nella Juve, mi sembra un ragazzo maturo”.