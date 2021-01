Sentite il doppio ex: “Cutrone spesa inutile. Mancano gli inserimenti di Castrovilli. La Fiorentina…”

Il doppio ex di Fiorentina e Lazio, Roberto Galbiati è intervenuto a Lady Radio parlando della gara di domani: “Sarà difficile, la Lazio è un pessimo cliente e ha, dal centrocampo in su degli elementi molto validi”.

E sulla classifica: ” Quando ci sono pochi gol ci sono tanti motivi, il gioco della Fiorentina è più improntato sull’attaccare gli avversari piuttosto che sull’impostare. Quello che manca di più sono gli inserimenti di Castrovilli che sono meno efficaci dell’anno scorso. Per esempio Amrabat è un giocatore da fuori area, mentre Castrovilli deve fare da seconda punta. In questo momento manca proprio l’inserimento di un giocatore come quello pugliese.

E su Cutrone: “Penso che sia un giocatore interessante, pensavo che avrebbe potuto far bene a Firenze. Sarebbe stato l’ideale vederlo giocare come seconda punta, non come punta centrale o da esterno, è stata una spesa inutile.