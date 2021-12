Sentite Raiola su Thuram: “Era tutto pronto per il trasferimento all’Inter, poi c’è stato l’infortunio. Ora è di nuovo al top e può scegliere tutti i principali club”

Il noto agente di mercato Mino Raiola ha rilasciato un’intervista a Sport 1 raccontando un retroscena relativo a Marcus Thuram, ex obiettivo anche della Fiorentina, che qualche mese fa sembrava molto vicino a lasciare il Borussia Mönchengladbach: “La scorsa estate la strada per lui era chiara, doveva andare all’estero. Era tutto pronto per il trasferimento all’Inter, però poi si è infortunato (rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per due mesi di assenza, ndr) ed è saltato tutto. Ora è di nuovo al top e può scegliere tutti i principali club che siano in Italia, Germania, Inghilterra o Francia”.