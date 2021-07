Dopo tante stagione, Zdnek Zeman è tornato al Foggia. Su un possibile nuovo capionato totalmente senza tifosi, il boemo è stato…drastico: “Il calcio senza i tifosi non mi dice niente, quindi se chiudono… chiudo anche io. Il calcio in generale, da quando ho iniziato, è cambiato molto, così come i giocatori, ma non so dire se in peggio o meglio”.