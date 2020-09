Senza Pezzella Ceccherini se la cava, ma serve capitalizzare di più quando si è superiori. Un po’ di compere al mercato vanno ancora fatte

Primo posto in classifica (qualcuno può contestarlo?), tre punti strameritati, squadra sufficientemente pimpante dato il caldo e la mancanza di tifo a spingere. Si è visto una difesa attenta anche se priva della guida di capitan Pezzella; un centrocampo abile nella riconquista del pallone; una caparbietà nella ricerca della vittoria che ha portato i viola a giocare tutto il secondo tempo nella metà campo avversaria. Un gol basta per i tre punti, ma è poco per il predominio dimostrato sul Toro: occorre riuscire a capitalizzare di più quando si è nettamente superiori, la beffa è sempre in agguato. Qualche compera al mercato io la farei. Però intanto freghiamoci le mani: questa Fiorentina non è niente male.

Dragowski – 6,5 – Sempre attento e puntuale, senza sudare.

Milenkovic – 7 – Un continuo corpo a corpo con Belotti. Il giallo dopo un quarto d’ora non lo ammansisce.

Ceccherini – 6 – Là dietro non ha la visione di Pezzella, se la cava con qualche affanno.

