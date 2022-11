Si affievoliscono le possibilità di un futuro ligure per Zurkowski. L’Empoli continua a spingere e per la Fiorentina…

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, si allontana la possibilità Spezia per Szymon Zurkowski. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, non sta trovando molto spazio in viola e a gennaio potrebbe essere ceduto. Su di lui ci sono diverse squadre italiane, tra cui anche i liguri, che però, sembrano aver mollato la presa sul polacco, convocato oggi con la sua nazionale per il Mondiale in Qatar.

Come scrive il quotidiano, la società viola avrebbe trovato un accordo con l’Empoli per un nuovo passaggio del giocatore al club toscano dopo l’esperienza in prestito della scorsa stagione. Rimane ancora da capire quale sarà la possibile formula del trasferimento, ma dopo la querelle estiva con Bajrami, adesso la pista potrebbe sbloccarsi. E per la Fiorentina potrebbe tornare l’opzione del trequartista albanese?