Si avvicina il ritorno di Zaniolo: in campo contro Aquilani?

Manca sempre mano al ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, con un passato anche nelle giovanili della Fiorentina, sta recuperando dal secondo infortunio al ginocchio subito a settembre.

Come riportato da Sky Sport, il classe ’99 sosterrà nella giornata di giovedì un consulto medico in Austria con il professore Fink. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Zaniolo potrebbe tornare in campo per la partita della Primavera giallorossa contro la Fiorentina di Aquilani, in programma il 10 aprile.