Si complica la strada per il rinnovo di Terracciano, ma la Lazio ha già scelto Provedel: ecco la situazione

Nelle ultime settimane il rapporto tra Pietro Terracciano e la Fiorentina si è complicato. Dopo l’ultima buona stagione da titolare, subentrato a Dragowski, è venuto il tempo di pensare al rinnovo di contratto, ma adesso la situazione non è di facile risoluzione. Il contratto dell’ex Empoli scade tra un anno e a causa delle alte richieste del giocatore, ritenute eccessive dalla società, la trattativa per il prolungamento è in una fase di stallo.

Secondo calciomercato.com, durante il ritiro di Moena c’è stato un incontro con l’agente del portiere, Federico Pastorello, ma l’accordo non è stato raggiunto. La richiesta di Terracciano è un aumento dello stipendio attuale, da 300 mila a un milione netti a stagione. Con l’arrivo di Gollini, che dovrebbe essere il titolare per Italiano, le strade dell’estremo difensore napoletano e della società gigliata potrebbero dividersi. Nonostante la Lazio abbia già individuato in Provedel il secondo portiere per Sarri.