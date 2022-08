Si sblocca l’operazione Dragowski: il portiere si è convinto e difenderà i pali dello Spezia

Qualche titubanza da parte di Dragowski aveva rischiato di far saltare l’affare tra Fiorentina e Spezia. Il portiere non sembrava convinto della destinazione e dell’offerta economica, tanto da pensare addirittura di aspettare il mercato invernale per decidere il proprio destinato da svincolato.

Il rischio che le squadre si equipaggiassero, e di conseguenza lui rimanesse a bocca asciutta, era però troppo alto. Così, come riporta su Twitter Alfredo Pedullà, quella di oggi è stata una giornata proficua per la chiusura dell’operazione. Dragowski andrà allo Spezia, Provedel aspetta il via libera per legarsi alla Lazio.