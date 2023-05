Silkin: “Forse la Fiorentina avrà bisogno di questo Kokorin. Per ora ha avuto poche possibilità di mettersi alla prova a Firenze”

L’attaccante di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin si è messo in luce con l’Aris Limassol, riuscendo a laurearsi campione di Cipro con un ottimo bottino: 13 gol stagionali. A tal proposito, l’ex allenatore della Dinamo Mosca (e dello stesso Kokorin) Sergej Silkin ha parlato della sua possibile permanenza in viola.

Ecco quanto riportato da Football24.ru: “Kokorin è fantastico, a Cipro è stato eccezionale. Penso che non abbia bisogno di tornare in Russia per mettersi in mostra. Forse la Fiorentina avrà bisogno di questo Kokorin: va detto che, per ora, ha avuto poche possibilità di farsi vedere nel campionato italiano. Sarebbe fantastico se mostrasse il suo livello lì”.