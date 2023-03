Sivasspor-Fiorentina: Dove vedere la partita in DIRETTA TV. Questa volta è solo a pagamento

La partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Fiorentina e Sivasspor, in programma domani sera con inizio alle ore 18.45, verrà proposta in diretta televisiva sia da DAZN che da Sky.

Gli abbonati DAZN potranno dunque seguire la sfida in Turchia su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Per quanto riguarda invece Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 254).

Per tutti coloro i quali non potranno usufruire di questi servizi a pagamento, ricordiamo anche che, a copertura dell’evento, ci sarà la consueta e seguitissima diretta testuale di Fiorentinanews.com, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.