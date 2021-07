Sky annuncia: “La Finale di Berrettini a Wimbledon sarà in chiaro”

Domani sarà anche la prima volta di un italiano in finale al torneo di Wimbledon: alle ore 15, sul campo centrale dello storico tennis club londinese, Matteo Berrettini sfiderà il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il tennista, grande tifoso della Fiorentina, ha strabiliato tutti raggiungendo un traguardo insperato tanto che anche Sky ha deciso di celebrare l’evento. Il colosso televisivo, tramite il Ceo di SkyEurope Stephen Van Rooyen ha dato un annuncio per molti aspetti inaspettato:

“Sarà una domenica storica per lo sport italiano e siamo orgogliosi di poterla vivere e raccontare su Sky. Siamo da sempre accanto allo sport italiano, su cui abbiamo investito tanto e continuiamo a investire perché crediamo e condividiamo la passione di milioni di tifosi. Per questo abbiamo deciso di rendere disponibile a tutti, in chiaro su TV8, una sfida senza precedenti, in modo che l’intero Paese possa tifare Berrettini ed essere tutti insieme protagonisti di uno straordinario evento sportivo”.

La sfida sarà quindi visibile dalle ore 15 anche su Tv8, canale 8 del digitale terreste.