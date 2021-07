Slitta il raduno della Fiorentina: ecco il programma fino a metà agosto

Dopo qualche indiscrezione circolata nei giorni scorsi, arriva finalmente una data per l’inizio di stagione della Fiorentina. I giocatori, assieme a Vincenzo Italiano e al suo staff, si ritroveranno lunedì 12 luglio invece che venerdì 9 com’era inizialmente in programma. Tra il 13 e il 16 verrà presentato il nuovo tecnico viola, mentre il 17 la comitiva partirà per il ritiro di Moena.

La Fiorentina resterà in Trentino fino al 31 luglio e giocherà le consuete tre-quattro amichevoli. Tornati a Firenze, i giocatori usufruiranno di qualche giorno di riposo prima di tornare al lavoro in vista del primo impegno ufficiale che è la partita di Coppa Italia contro l’Ascoli, in programma a metà agosto al Franchi. A riportarlo è La Nazione.