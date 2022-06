La Fiorentina guarda in casa Genoa per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta l’edizione genovese di Repubblica, la società viola avrebbe sondato il terreno per Filippo Melegoni, giocatore classe ’99 di proprietà dell’Atalanta che a fine mese diventerà definitivamente rossoblù.

Quest’anno ha collezionato 27 presenze con la maglia del grifone, segnando anche un gol. La retrocessione del Genoa in Serie B potrebbe spingere il giovane centrocampista verso una nuova esperienza in Serie A.