Soriano fa chiarezza sul futuro del Manchester City : “Abbiamo ricevuto molte offerte per il prestito di Julián Álvarez. Farà la preseason con noi e penso che resterà”

Il direttore esecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, è tornato a parlare di Julian Álvarez, attaccante argentino ormai ex River Plate, a lungo attenzionato anche dalla Fiorentina. Il classe 2000 dopo aver terminato la stagione in Argentina, si traferirà in Inghilterra nella prossima stagione, verosimilmente nelle settimane a venire, così come Halland. Queste le parole del dirigente dei citizens: “Abbiamo ricevuto molte offerte dai club per il prestito di Julián Álvarez, ma non se ne andrà. Farà la preseason con noi e penso che resterà”.