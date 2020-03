Sospesi in Toscana tutti i campionati di calcio dilettanti, giovanili e di base fino a metà marzo

Il Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficialmente sospeso tutti i campionati e i tornei di calcio relativi all’attività Dilettante, Giovanile e di Base organizzati in regione fino al 15 marzo 2020 compreso. La decisione è stata presa in seguito al decreto legge firmato nella giornata di ieri dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus.