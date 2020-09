Sottil: “A Cagliari c’è un allenatore che cerca sempre il calcio offensivo, ecco perché ho accettato. Porto accelerazioni e dribbling”

Da poche ore è un nuovo calciatore del Cagliari e Riccardo Sottil al sito ufficiale dei sardi ha parlato delle motivazioni che l’hanno spinto a lasciare momentaneamente la Fiorentina: “Tra le cose che mi hanno convinto a venire qua c’è anche il mister: propone un calcio offensivo, vuole sempre giocare a calcio, parte dal basso e per un giovane avere un allenatore come lui è molto importante per la propria crescita. L’obiettivo principale è quello di mettere le mie qualità a disposizione del mister e della squadra. Il mio ruolo? Sono un esterno d’attacco, posso giocare sia a destra che a sinistra. Ho giocato anche in ruoli diversi come trequartista o seconda punta. Tra i miei punti di forza c’è il dribbling e l’accelerazione”.

