Sottil: “Con il Galatasaray abbiamo messo minuti importanti nelle gambe. Italiano mi chiede di…”

Dal ritiro austriaco della Fiorentina, ha parlato così l’attaccante gigliato Riccardo Sottil: “Con il Galatasaray abbiamo messo minuti nelle gambe, anche se il risultato non è stato positivo. Ma il tutto va finalizzato ad un allenamento. Il primo tempo non è stato buono, eravamo un po’ sulle gambe, ma penso ci possa stare”.

Poi ha proseguito: “Sono soddisfatto del gol, il mister mi chiede di stare in quella parte di campo. Fisicamente sto bene, ma ci vorrà qualche partita per entrare in condizione”.